Polizei in Wesel sucht Zeugen : Quad am Auesee gestohlen

Quad am Auesee gestohlen

Polizei in Wesel sucht Zeugen

Wesel Auf dem Parkplatz des Weseler Auesee-Strandbades haben bislang unbekannte Täter am Samstagmorgen ein schwarz-weißes Quad gestohlen. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen der Tat.

Der Diebstahl muss sich am Samstag in der Zeit von 7.55 bis 8.41 ereignet haben. Das vierrädrige Freizeitfahrzeug ist auf das amtliche Kennzeichen WES-QF 28 zugelassen. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 zu kontaktieren.