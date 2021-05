Feuerwehreinsatz in Grefrath : Polizei sucht Zeugen nach Brand auf Schreinerei-Gelände

Nach dem Brand auf dem Gelände einer Schreinerei in Grefrath sucht die Polizei jetzt Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Grefrath In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten auf dem Gelände einer Schreinerei in Grefrath erst mehrere Fahrzeuge in Brand, dann eine Halle. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nach dem Brand an der Viersener Straße in Grefrath hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht von Samstag, 22. Mai, auf Sonntag, 23. Mai, gerieten auf dem Gelände einer Schreinerei zunächst fünf Lkw und ein Hänger in Brand, dann griff das Feuer auf die Halle über.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, führten erste Ermittlungen noch nicht zu einer Brandursache. Sowohl eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung als auch ein technischer Defekt seien möglich.

Nun werden Zeugen gesucht, die in den Abend- und frühen Nachtstunden des Pfingstsamstags verdächtige Beobachtungen im Bereich Viersener Straße/B 509 gemacht haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(biro)