Am Schwarzen Wasser in Wesel : Feuerwehr löscht qualmende Phosphor-Handgranate

Aus sicherer Entfernung haben zwei Feuerwehrleute die rauchende Handgranate im ausgetrockneten Heideweiher Schwarzes Wasser löscht. Foto: Klaus Nikolei

Wesel/Hamminkeln Die Hamminkelner Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag einen möglichen Flächenbrand auf dem Areal des komplett ausgetrockneten Heideweihers Schwarzes Wasser im Diersfordter Wald verhindert. Nach Angaben der Polizei hatte sich eine Phosphor-Handgranate selbst entzündet.

Mit mehr als 20 Einsatzkräften fuhr am frühen Sonntagnachmittag der Hamminkelner Löschzug in Richtung der Straße Am Schwarzen Wasser. Zuvor hatten mehrere Spaziergänger Rauch auf dem Areal des komplett ausgetrockneten Heideweihers gemeldet.

Wie die Polizei auf Anfrage am Einsatzort erklärte, sollen am Samstag drei Männer mit Metallsuchgeräten auf drei Phosphor-Handgranaten gestoßen sein und die Fundorte mit kleinen Fähnchen markiert haben. An einer Fundstelle war dann am Sonntag offensichtlich eine der Granaten, nachdem sie mit Sauerstoff in Berührung gekommen war, in Brand geraten.

Zwei Feuerwehrleute löschten nach Rücksprache mit dem Weseler Ordnungsamt den qualmenden Bereich gegen 15 Uhr aus sicherer Entfernung. Die eigentliche Aktion dauerte nur wenige Minuten.