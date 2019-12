Nach langem Behördenweg : Wesel eröffnet feierlich seine Eselampel

So sieht sie aus: Es gibt einen Esel als Grünsignal, nicht aber als Rotsignal. Foto: Sebastian Peters

Wesel „Lang lebe der Esel“ war der Ruf zur Eröffnung der Eselampel in Wesel. Auf charmante Art hat die Stadt am Niederrhein eine Ampel eröffnet, um die auf dem Behördenweg lange gestritten worden war.

Die niederrheinische Stadt Wesel, deren Maskottchen der Esel ist, hat nun auch eine Esel-Ampel. Am Freitagvormittag ist sie von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) feierlich enthüllt worden. Lange hatte die Stadtverwaltung für eine Esel-Ampel geworben, der Standort Franz-Etzel-Platz am Bahnhof war jedoch aus Sicht der Landesbehörden nicht passend. Der Platz wird von einer Landesstraße flankiert. Die Behörde Straßen NRW sah Sicherheitsrisiken und verwies darauf, dass Ampelfiguren zwingend deutlich machen müssten, dass der Fußgänger zu gehen oder zu stehen hat. Folglich sei eine Figur mit zwei Beinen angebracht. Beim vierbeinigen Esel sah die Behörde die Gefahr von Irritationen für die Fußgänger. Die Stadt Wesel behalf sich daraufhin mit einem Trick: Der vierbeinige Esel ist jetzt an einer normalen Ampelanlage ergänzend zu den Fußgängerampeln als zweites Grünsignal angebracht worden.