Möbelmarkt in Wesel : Diebe hatten offenbar Hunger auf Würstchen

Wesel In einem Möbelhaus an der RWE-Straße haben unbekannte Täter drei Packungen Würstchen aus dem Kühlschrank gestohlen.

Unbekannte Diebe sind in einen Imbisswagen auf dem Gelände eines Möbelhauses an der RWE-Straße eingebrochen. Sie hebelten laut Polizeibericht die Tür auf und nahmen aus dem Kühlschrank drei Packungen Würstchen mit. Weiter stahlen die Täter Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 1070.