Jahreshauptversammlung der Christdemokraten in Brünen : CDU Brünen will Radweg durch Marienthal

Brünen Bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Brünen sprach Gastredner Frank Berger, Fraktionsvorsitzender der CDU im Weseler Kreistag, über die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) und berichtete von der Arbeit des Kreistages.

Der Vorsitzende bedankte sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich beim Verein Bürger für Brünen, bei Rat und Verwaltung. Thomas Neu sagte, dass man zudem auf gutem Weg in Sachen Wirtschaftswegekonzept sei, hier liege der Ball jetzt beim Kreis. Zufrieden stellt die CDU fest, dass die Hohe Brücke in Marienthal saniert wurde. Für 2020 haben sich die Christdemokraten vorgenommen, sich für einen Fahrradweg entlang der Pastor-Winkelmann-Straße in Marienthal und entlang der Hamminkelner Straße bis zur Van-der-Wall-Straße einzusetzen. Natürlich war auch der Neubau eines Autobahnanschlusses Thema. Der Ortsverband unterstrich die Wichtigkeit, die Beteiligten offen und transparent über alle Schritte zu informieren. Erst müsse geklärt werden, welche Option für einen neuen A3-Anschluss überhaupt rechtlich möglich sei. Bei den Wahlen wurden Thomas Neu und Stefanie Schulten-Borin als erster und zweite Vorsitzende bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand durch Frank Stenk (Schriftführer), Walter Ophey (Mitgliederbeauftragter), Liesel Essing, Charlotte Quik, Frank Ellgring und Daniel Hartmann. Kooptiert sind Simon und Wilhelm Kleine-Besten.