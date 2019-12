Helmut Somsen : Wertherbruchs Chronist ausgezeichnet

Hamminkeln Vor Beginn der „Plätzchensitzung“ wurde Helmut Somsen als verdienter Hamminkelner Bürger geehrt. Auch den erfolgreichsten jungen Leuten und den besten Sportlern der Stadt gratulierte Bürgermeister Bernd Romanski.

Kirsten de Baey , Triathletin des Hamminkelner SV, holte beim Ironman in Frankfurt mit sage und schreibe 54 Minuten Vorsprung den Titel in ihrer Altersklasse und löste damit erstmals Ihr Ticket zur WM auf Hawaii.

Jung und erfolgreich: Jonas Klein-Hitpaß zählt als erster Stipendiat der Gesamtschule Hamminkeln zu den jungen Hamminkelnern mit besonderen Leistungen. Er wurde ausgezeichnet, profitiert nun von Fördermöglichkeiten durch Workshops, Seminare und Exkursionen. Martin Willing wurde als Kochlehrling im Landhaus Ridder (Lankern) nicht nur Innungsbester, sondern auch als bester Kochazubi deutschlandweit in Berlin von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek geehrt. Leonie Brinks hat Industriekauffrau bei der BYK-Chemie in Wesel gelernt und mit der Bestnote „Eins“ abgeschlossen. Auch Malte Roschkowski, Hochbaufacharbeiter im Max Bögl Fertigteilwerk Hamminkeln, wurde Innungsbester. Dayna Hülsevoort war Prüfungsbeste als Bauzeichnerin bei der Firma Giesers Stahlbau in Bocholt. Bester Industriemechaniker war Alexander Stenkamp, ausgebildet bei der Firma Spaleck in Bocholt. Und: Acht Bürger aus Hamminkeln, Rees und Isselburg erhielten die Ehrenamtskarte des Landes NRW als Dank für ihren Einsatz. Einige von ihnen kamen zur Ehrung ins Hamminkelner Rathaus.