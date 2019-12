Schwerer Unfall : Lkw-Fahrer aus Wesel fährt in Brünen gegen Baum

Lkw-Fahrer aus Wesel fährt in Brünen gegen Baum

Bild vom Unfallort an der Straße Zum Voshövel. Foto: Feuerwehr Hamminkeln. Foto: Polizei Wesel

Bei einem Unfall in Brünen ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete, kam es gegen 14.25 Uhr auf der Straße Zum Voshövel zu einem Verkehrsunfall. Der 38-jährige Lkw-Fahrer aus Wesel befuhr mit seinem Lkw die Straße in Richtung Brünen, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Lkw streifte mehrere Bäume, bevor er vor einem weiteren Baum zum Stillstand kam. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße teilgesperrt. Der Lkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.