Evangelisches Gotteshaus auf dem Fusternberg : Gnadenkirche wird 70

Fusternberg Das Evangelische Gotteshaus auf dem Fusternberg wurde am ersten Adventssonntag 1949 nach nur siebenmonatiger Bauzeit eröffnet. Das Geld für den Bau der Kirche kam von Christen aus Amerika.

Die kleine Orgel auf der Empore spielt in einer anderen Liga als die berühmten Silbermannorgeln. Aber sie tut das, was man von ihr erwartet. Zum Lobe Gottes und zur Freude der Gemeinde die Pfeifen erklingen lassen und die Menschen zum Singen einladen. Am ersten Adventssonntag wird die Gnadenkirche 70 Jahre alt. Am 27. November 1949, ebenfalls der erste Advent, wurde sie nach nur sieben Monaten Bauzeit eingeweiht und hat bis heute innen und außen ihr ursprüngliches Gesicht gewahrt.

Mit der Gnadenkirche steht in Wesel eine der letzten von ursprünglich etwa 40 sogenannten Bartning’schen Notkirchen, die nach dem Krieg in Deutschland errichtet wurden. Sie bietet 500 Gottesdienstbesuchern Platz. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war von Wesels evangelischen Kirchen wenig übrig. Pastor Hilmar Pardey, der damals für den dritten Bezirk zuständig war, hielt trotz allgegenwärtigem Mangel am Wunsch fest, eine neue Vorstadtkirche zu bauen. Diese sollte die Nachfolge der zerstörten Mathena-Kirche antreten. Gottesdienst feierte man damals auf dem Fusternberg provisorisch in der Gaststätte am Lilienveen und in der alten Schule an der Wackenbrucher Straße.