Maassenstraße gesperrt : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Schermbeck

Schermbeck Schwerer Verkehrsunfall in Schermbeck: Auf der Maassenstraße krachte ein 18-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr.

Schwere Verletzungen erlitten ein 18-jähriger Autofahrer und eine 53 Jahre alte Frau aus Schermbeck am Donnerstag gegen 16 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß auf der Massenstraße. Der junge Mann war auf der Maassenstraße in Richtung Hünxer Straße unterwegs. Nach Angaben der Polizei geriet er in Höhe Alte Poststraße aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Eine ihm entgegenkommende Pkw-Fahrerin versuchte noch mit ihrem Auto auszuweichen. Das misslang jedoch. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Rettungswagen brachten die beiden Schwerverletzten ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Maassenstraße musste für 1,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.