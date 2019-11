Landwirte in Hamminkeln : Genossenschaft wird schlanker

Borken/Hamminkeln Die Raiffeisen-Genossenschaft Agri V, zu der auch Hamminkeln gehört, hat jetzt bei der Versammlung in Borken eine Bilanz des vergangenen Wirtschaftsjahres 2018/2019 gezogen. Dabei ging es auch um die Lage der Bauern am Niederrhein und im Münsterland.

Beleuchtet wurde die Angebotspalette der Agri V. Geschäftlicher Schwerpunkt und Hauptumsatzträger im landwirtschaftlichen Warengeschäft, so Vorstandskollege Berthold Brake, war nach wie vor das Futtermittelgeschäft mit einem Absatz von 300.000 Tonnen. Erleichtert zeigte sich der Geschäftsführer, dass das neue moderne Mischfutterwerk in Burlo nach dem Brand in 2016 aktuell erfolgreich in die Produktion gegangen ist. Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen lag aufgrund des wiederholt heißen Sommers lediglich auf dem Vorjahresergebnis, was aus einer erneut deutlich unterdurchschnittlichen Getreideernte resultiert.