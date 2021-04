Uefter und Overbecker Junggesellenverein : Spendensammeln statt Wurstjagen

Schermbeck Die Uefter und Overbecker Junggesellenverein mussten auf die traditionelle Wurstjagd verzichten, also sammelten sie Geld für die Pfarr-Caritas. So kamen 1500 Euro für den guten Zweck zusammen.

Wegen der Corona-Pandemie verzichteten die Uefte-Overbecker Junggesellen in diesem Jahr auf ihr traditionelles Wurstjagen, das in normalen Jahren am Samstag vor Karneval veranstaltet wird. Dann sind die 16- bis 30-jährigen Junggesellen nicht nur tagsüber in drei Gruppen in Vorder-, Mittel- und Hinteruefte unterwegs, um Wurst zu sammeln. Sie treffen sich auch am Vorabend der Karnevalstage mit der dörflichen Bevölkerung zum gemeinsamen Wurstessen.