Neues Angebot : Willicher „spazieren und plaudern“ mit der Caritas

Willich Vielen Menschen fehlt wegen der Beschränkungen der Austausch mit anderen, Kontakte gingen verloren. Die Caritas hat nun ein neues Angebot, um Menschen zusammenzuführen.

Die Quartiersmanagerin stellt dabei den Erstkontakt her. Wer mitmachen möchte, kann sich telefonisch unter 02154 4809906 melden. „Wir führen dann ein Gespräch in Form eines kleinen Interviews und klären die Wünsche und Vorstellungen ab“, sagt Jeannette Gniot. Auch wenn die Corona-Maßnahmen inzwischen lockerer sind als noch vor einiger Zeit, sehen die beiden Caritas-Mitarbeiterinnen durchaus Bedarf für „Spazieren und plaudern“. Im Blick haben sie dabei nicht nur ältere Menschen. „Wir können uns vorstellen, dass unser Angebot beispielsweise für Willicher attraktiv ist, die eigentlich in Düsseldorf arbeiten und jetzt viel Zeit im Home-Office verbringen“, so Melina Friedrich.