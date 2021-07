Jugendszene Lev : Sommerspektakel trotz Corona ein voller Erfolg

Wiesdorf Es war erneut ein Sommerspektakel der etwas anderen Sorte. Die Aktion für Kinder und Jugendliche, die über drei Wochen im Skatepark unter der Stelzenbrücke stattfand, stand wieder unter dem Einfluss des Coronavirus‘. Dennoch zieht die Jugendszene Lev mit Reiner Hilken an der Spitze eine positive Bilanz.

Wie er ohnehin all die Problemchen auf seine Art löst. Dabei helfen aber auch die unzähligen Helfer. Neun der 21 Jugendeinrichtungen, die sich in der Jugendszene Lev bündeln, waren beim Sommerspektakel dabei. „Die Jugendszene lebt an sich von jeder einzelnen Einrichtung“, sagt Hilken, „wir leben vom Einsatz eines jeden Mitarbeiters.“ Und dementsprechend kurz sind die Wege. Jeder hilft sich. Hilken betont dabei insbesondere die Zusammenarbeit mit der Stadt, die in den vergangenen Jahren immer sehr unkompliziert war. Die EVL sorge demnach für eine gute Infrastruktur. Das Gelände verfüge für die Dauer des Sommerspektakels über Wasser- und Stromversorgung.