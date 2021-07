Tolles Projekt : Schützen sammeln für zerstörten Reiterhof

Ratingen Das Sommerfest auf der Brückstraße war ein Erfolg. 2.500 Euro kamen zusammen.

Keine Frage: Durch die Corona-Pandemie haben sich viele Dinge gravierend geändert – auch im Leben der Schützen. Große Versammlungen waren noch vor wenigen Monaten tabu. Doch so langsam will man zur Normalität zurückkehren und wieder dieses Gefühl unbeschwerter Geselligkeit spüren. Am vergangenen Sonntag war es endlich soweit: Das Reitercorps der St. Sebastiani-Bruderschaft hatte zum schönen Sommerfest auf den Schützenplatz an der Brückstraße eingeladen. Peter Krümmel, Rittmeister und Oberst, zeigte sich im RP-Gespräch sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Rund 200 Gäste seien gekommen, darunter auch Bürgermeister Klaus Pesch und Ex-Stadtdirektor Dr. Alfred Dahlmann.