Wackenbrucher Straße in Wesel : Dreisten Autofahrern Spiegel abgeschlagen

Yves Schuyesmans hat vor seinem Haus schon viele gefährliche Situationen mit Autofahrern erlebt, die auf der Wackenbrucher Straße zu schnell unterwegs sind und in der Engstelle auch über den Bürgersteig fahren. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Anwohner der Wackenbrucher Straße ärgern sich, dass Autofahrer in der Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs sind und an einer Engstelle auch über den Bürgersteig fahren. Das Ordnungsamt kündigt verstärkte Kontrollen an.

Yves Schuyesmans beschreibt sich selbst als ruhigen und besonnenen Menschen. Es sei denn, man reizt ihn. Dem gebürtigen Belgier, der seit Jahrzehnten am Niederrhein und seit 2017 an der Wackenbrucher Straße auf dem Fusternberg in einer stilvoll umgebauten Scheune aus dem Jahr 1860 wohnt, ist vor einiger Zeit der Kragen geplatzt.

„Vor allem morgens und nachmittags sind hier in der Tempo-30-Zone nicht nur einige Leute viel zu schnell unterwegs, sie fahren an der engen Stelle vor meinem Haus auch über den abgeflachten Bürgersteig, ohne sich um Fußgänger zu kümmern.“ Während er früher oft zur Seite gesprungen sei, um einen Unfall zu verhindern, bleibe er jetzt oft stehen, erzählt der 60-Jährige. Und vereinzelt habe er auch schon dem einen anderen dreisten Autofahrer den rechten Seitenspiegel abgeschlagen. Beschwerden danach gab es gut wie nicht. „Die wussten ja, dass sie im Unrecht sind und haben nichts gesagt, weil sie eine Anzeige fürchten“, ist Yves Schuyesmans überzeugt. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat auch eine Nachbarin die aktuelle Verkehrssituation auf der Wackenbrucher Straße beklagt.

Bürgermonitor Schildern Sie uns Ihr Problem! Kontakt Sie haben ein Anliegen? Dann wenden Sie sich damit doch einfach an unsere Redaktion. Telefonnummer 0281 14394 E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an redaktion.wesel@rheinische-post.de. Online-Formular rp-online.de/buergermonitor

Mehrfach schon, erzählt der Wahl-Fusternberger, habe er sich ans Weseler Ordnungsamt gewandt mit der Bitte, vor seinem Haus Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen und dann dafür zu sorgen, dass auf dem gut 50 Meter langen und 3,60 Meter breiten Stück Autofahrer einfach langsamer fahren und auf die Gesundheit der Fußgänger achten. Doch bislang fühlt er sich von der Behörde nicht wirklich ernst genommen. „Einmal heißt es, man habe nicht die Möglichkeit, eine Geschwindigkeitsmessung durchzuführen. Durch die Begebenheiten könne man kein Messfahrzeug aufstellen. Ein anderes Mal wurde mir gesagt, dass schon oft kontrolliert wurde, aber keine Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt worden seien.“ Außerdem würde er sich wünschen, dass zur Entschärfung der Situation entsprechende Schilder oder Pfosten aufgestellt beziehungsweise Schwellen auf die Fahrbahn montiert werden.

Gerd Füting, Fachbereichsleiter im Weseler Ordnungsamt, kann sich nicht vorstellen, dass diese Aussagen von Mitarbeitern genau so gemacht wurden. Denn: „Wir haben auf der Wackenbrucher Straße schon öfter kontrolliert. Und natürlich fahren einige Leute hier schneller als 30.“ Dass allerdings Autos im Bereich der Engstelle vor dem Haus mit der Nummer 95 auf den Bürgersteig fahren, kritisiert er scharf. „Ich höre von dem Problem das erste Mal. Das geht natürlich nicht“, sagt er. Deshalb werde man sich die Situation nach den Osterfeiertagen einmal genauer ansehen und parallel dazu eine Verkehrsmessung durchführen. Mit Hilfe eines „kleinen grauen Kastens“ sollen Geschwindigkeiten und auch die Verkehrssituation aufgezeichnet werden. Sollte bei der Auswertung der versteckt ermittelten Daten herauskommen, dass auf der Wackenbrucher Straße deutlich zu schnell gefahren wird, will das Ordnungsamt womöglich verstärkt seinen Radarwagen an einer geeigneten Stelle postieren, um dann letztendlich Temposünder zur Kasse zu bitten.