Am Samstag, 11. Juni, in und rund ums Schermbecker Rathaus : Seniorenbeirat lädt zur Seniorenmesse ein

Schermbeck In und rund ums Rathaus präsentieren sich am Samstag, 11. Juni, 24 Firmen und Organisationen, die mit ihren Dienstleistungen und Produkten älteren und behinderten Menschen das Leben erleichtern wollen.

Das Schermbecker Reisebüro More Cruises GmbH bietet begleitete Gruppenreisen weltweit und auch Tagesfahrten an. Wer im Alter nicht in den eigenen vier Wänden vereinsamen möchte, findet am Stand des Netzwerkes der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck vielfältige Anregungen für die Teilnahme an den zahlreichen Arbeitsgruppen. Der Seniorenbeirat lädt zur Teilnahme am monatlichen Stammtisch und zum Besuch des Info-Standes vor der Nispa ein, verteilt an seinem Stand Broschüren über Einrichtungen, die sich mit ihren Angeboten für ältere Menschen vorstellen.