Tanzhaus NRW in Düsseldof : Ein Festival für ungehörte Geschichten

Düsseldorf Im Tanzhaus geht es ab Freitag nicht nur um Bewegung zur Musik, sondern auch um Gesellschaftspolitisches: Das Festival „Volume Up“ will den Lautsprecherregler für bisher Nicht-Erzähltes und verdrängtes Wissen aufdrehen. Mit dabei sind Olivia Hyunsin Kim, Olivia Wenzel und Rapperin Ebow.

Zum Auftakt des Festivals am 3. Juni gehen ab 19.30 Uhr Bahar Gökten & Daniela Rodriguez Romero auf dem Gelände des Tanzhauses auf die Suche nach ihrer eigenen Protesthaltung. Olivia Hyunsin Kim und weitere Künstlerinnen beziehen am 3. und 4. Juni mit ihrer Performance „History has failed us, but …“ Position durch ihre choreografische Auseinandersetzung mit Protest und Widerstand. Magda Korsinsky setzt in ihrer Installation „Stricken“ den Umgang afrodeutscher Frauen mit der Vergangenheit ihrer weißen Großmütter um. Zu sehen am 4., 5. und 6. Juni jeweils ab 16 Uhr. Am 5. Juni erzählen Vina Yun und Patu ab 15 Uhr „Homestories“ der koreanischen Diaspora in Wien. Autorin Olivia Wenzel und Sounddesignern Malu Peeters laden an Pfingstmontag, 15 Uhr, zu einer Lesung über „1000 Serpentinen Angst“ ein. Ein Konzert mit Rapperin Ebow steht am Samstag, 11. Juni, 21 Uhr, auf dem Plan.