Teurer Umbau in Schermbeck : Kläranlage ist für die Zukunft gewappnet

Info

Volumen Durchschnittlich fließen pro Sekunde 36 Liter Wasser aus der Schermbecker Kanalisation in die Kläranlage. Im Jahr werden insgesamt rund 1,3 Milliarden Liter Abwasser in der Kläranlage gereinigt, was dem Inhalt von 15 Millionen Badewannen entspricht.

Baukosten Bei der Vorstellung des Bauprojektes im Jahre 2015 ging der Lippeverband von Baukosten in Höhe von 16 Millionen Euro aus. Am Ende reichten die nicht aus. Es musste eine achtprozentige Kostensteigerung verbucht werden.

Ausgleich Im landschaftspflegerischen Begleitplan ist ein zehn Meter breiter Uferrandstreifen am Mühlenbach an der Westseite des Geländes ausgewiesen. Der Lippeverband war dadurch in der Lage, alle Ausgleichsmaßnahmen für erforderliche Eingriffe in den Naturhaushalt auf dem eigenen Gelände vorzunehmen.