Kultur in Ratingen : Abends wird Cromford zum Kunstobjekt

Ratingen Im Rahmen des Medienkunstfestivals „Futur 21“ verwandelt die Künstlerin und Filmemacherin Parisa Karimi die Fassade des Herrenhauses Cromford mit ihren Projektionen.

Es ist ein groß angelegtes Medienkunstfestival, das die beiden Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) vom 5. März bis zum 2. April an allen 16 Industriemuseen in NRW stattfinden lassen. Unter dem Titel „Futur 21 – kunst industrie kultur“ beleuchten nationale und internationale Künstler die Themen „Arbeit“, „Energie“, „Ressourcen“ und „Fortschritt“ mit Licht- und Klanginstallationen, digitalen Kunstwerken und eben auch mit dem Projection Mapping, das vom 26. März bis zum 2. April allabendlich auf die Fassade des Herrenhauses projiziert wird.

Die Medienkünstlerin und Filmemacherin Parisa Karimi hat für die Themenwoche „Fortschritt“ die Geschichte der Textilfabrik Cromford kritisch unter die Lupe genommen und sie in ihren Projektionen mit Visionen für die Zukunft verknüpft. „Ich habe mir zuerst Gedanken gemacht und ein Konzept entwickelt“, erzählt Karimi, die an der Akademie für Medienkunst in Köln studiert hat. Danach begann die eigentliche Arbeit, die überwiegend aus Recherche und Interviews bestand.

Museumsnacht Das Museum ist mit Parisa Karimis „Pluriversum“ und der Medienwand „Baumwollgeschichten“ auch an der Museumsnacht am 1. April beteiligt.

„Es geht nicht darum, Technik abzufeiern“, betont Nada Schroer, Kuratorin des Medienkunstfestivals „Futur 21“. „Fortschritt wird hier nicht unkritisch betrachtet.“ Dabei gehe es in Parisa Karimis „einzigartiger Projektion um den Ort und die Auseinandersetzung mit diesem“. Während die Projektion „Pluriversum“ nur in dieser einen Woche ab 19.30 Uhr an der Fassade in Dauerschleife zu erleben ist, wird die Medienwand „Baumwollgeschichten“, die von der Designerin Simone Glück und der Autorin Svenja Jessen entwickelt wurde, dauerhaft im Industriemuseum Textilfabrik Cromford bleiben und die neu konzipierte Dauerausstellung ergänzen.