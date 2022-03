Der „Marathon-Pater“ liest in Marienbaum : Pater läuft 60.000 Kilometer gegen die Armut

Xanten-Marienbaum Tobias Breer berichtete im Wallfahrtsheim Marienbaum von den mehr als 140 Marathon- und Ultraläufen auf der ganzen Welt, bei denen er bislang insgesamt 1,6 Millionen Euro für notleidende Menschen erlaufen hatte.

Man hätte ihm mehr Publikum gewünscht. Denn der 58-jährige Pater Tobias aus Duisburg hatte viel zu erzählen, als er am Donnerstagabend im Wallfahrtsheim in Marienbaum einige Seiten aus seinem Buch „Der Marathon-Pater. 60.000 Kilometer gegen die Armut“ las. Ein Buch, das er gemeinsam mit Jutta Hajek geschrieben hatte und das im März 2021 veröffentlicht worden ist. Es ist die bewegende Autobiografie eines Mannes, der seit 2006 Ordensbruder bei den Prämonstratensern ist, in der Abtei Duisburg-Hamborn lebt und wirkt und sich immer wieder seine Laufschuhe anzieht, um Geld zu erlaufen für arme Menschen vor allem im Duisburger Norden, aber auch für Kinder in Syrien und in der Ukraine. Seinen ersten Marathon über 42,195 Kilometer ist er am 24. September 2006 in Berlin gelaufen. Bis heute hat er 142 Marathonläufe absolviert und dabei Spenden für bedürftige Menschen gesammelt.