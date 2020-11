Entsorgung in Wesel : Abfallgebühr sinkt 2021 um 25 Prozent

Wesel Der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen Grünflächen) will in Wesel außerdem mehr Personal einstellen, damit die Stadt sauberer wird.

Die Menschen in Wesel dürfen sich freuen: 2021 müssen sie 25 Prozent weniger Müllgebühren zahlen als noch im laufenden Jahr. Hintergrund ist, dass nach 25 Jahren erstmals der größte Teil der Abschreibungskosten für die Müllverbrennungsanlage Asdonkshof in Kamp-Lintfort wegfällt.

„Der größte Teil der Verbrennungskosten bestand bislang aus den Abschreibungen für die Anlage“, erklärt Franz Michelbrink, Chef des städtischen Betriebes ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen). „Der Kreis hatte den Kommunen, die ihren Müll zum Asdonkshof bringen, die Verbrennungskosten in Rechnung gestellt. Und die Städte und Gemeinden haben diese Kosten dann in ihre Gebühren eingerechnet.“ Da der Kreis nun den Kommunen eine um etwas mehr als 50 Prozent geringere Rechnung präsentiert, profitieren nun natürlich auch die Bürger.

Dass die Müllgebühren – jedenfalls in Wesel – nicht ebenfalls um 50 Prozent sinken, erklärt Michelbrink damit, dass gleichzeitig andere Kosten gestiegen seien. Beispielsweise für das Einsammeln und Transportieren der Abfälle. Auch die Kosten des Wertstoffhofes, der „sehr gut angenommen wird“, so Michelbrink, steigen. Das gleiche gilt für die Beseitigung von Sonderabfällen (Batterien, Neonröhren, Matrazen etc.), für den Sperrmüll, die Schadstoff- und Grünschnittsammlung in den einzelnen Ortsteilen und den Abtransport von wildem Müll.