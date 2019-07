Kolumne Himmel & Erde : Tag der Einfachheit

Superintendent Thomas Brödenfeld. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Der heutige 12. Juli ist der Tag der Einfachheit, der besonders in Amerika als „National Simplicity Day“ sehr verbreitet ist. Es handelt sich um einen Ehrentag für den US-Amerikanischen Autoren, Naturwissenschaftler, Philosopen, Historiker, Vermesser und Transzendentalisten Henry David Thoreau, welcher am 12. Juli 1817 geboren wurde.

Thoreau wurde besonders durch sein Buch „Walden. Oder das Leben in den Wäldern“ bekannt, in dem er über das einfache Leben in der Natur nachdenkt.

Am Tag der Einfachheit, so die Vorstellung derer, die diesen Tag sozusagen erfunden haben, sollte man, besonders in unserer schnelllebigen Zeit, einen Gang zurückschalten und sein Leben etwas vereinfachen. Das Bedürfnis nach einer Vereinfachung des täglichen Lebens, von Vorschriften, Regeln und Gesetzen wird wohl von den meisten Menschen empfunden und geteilt. Umso erstaunlicher, dass unser Leben scheinbar immer komplexer und komplizierter wird.

Was aber brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Das hat sich auch Henry David Thoreau gefragt. Vor über 170 Jahren beschloss er, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Dabei machte er einen Urlaub der besonderen Art: Er ist in eine selbst gebaute Blockhütte an einem See gezogen und hat dort zwei Jahre lang gelebt: spartanisch, aber glücklich.

Thoreau hat festgestellt, dass er nur sechs Wochen im Jahr arbeiten muss, um sich dieses einfache Leben leisten zu können. In seiner Blockhütte hat sich Thoreau vom Ballast seines früheren Lebens befreit und die neu gewonnene Zeit genossen. Um zu lesen, zu schreiben, nachzudenken. Wie könnte einfaches Leben heute aussehen? Von welchem Ballast können und müssen wir uns befreien, um wie Thoreau neu durchzuatmen?

Die jetzt beginnende Ferienzeit kann eine Möglichkeit sein, die Idee der Einfachheit ganz praktisch in die Tat umzusetzen. Das Büro oder die eigenen vier Wände einmal gründlich entrümpeln, nur die wirklich notwendigen Dinge in den Urlaubskoffer packen, das Handy ausschalten und die gewonnene Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbringen.