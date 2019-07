Klimaschutz im Kreis Wesel : Kreispolitik beschließt Klimaoffensive statt „Notstand“

Kreis Wesel Vorerst ist die Verwaltung aufgefordert, bei all ihrem Handeln den Klimaschutz zu beachten. Sämtliche politische Vorlagen sollen um Auswirkung auf den Klimaschutz ergänzt werden.

Es war in weiten Teilen ein Streit um Begrifflichkeiten, nicht um Sachfragen. Mit großer Einigkeit hat am Ende der Kreistag in seiner Donnerstagssitzung einen Antragskatalog verabschiedet, mit dem der Klimaschutz vorangetrieben werden soll. Vor der Sitzung entschied sich die Kreisverwaltung zu einem ungewöhnlichen Schritt: Sie gewährte drei Jugendlichen Rederecht, die ihre Sicht auf den Klimawandel schildern durften. Dies geschah mit teils freundlichen, teils drastischen Worten. Während Schülerin Darnie Maaß den Politikern „baldige Rente“ wünschte, formulierte Leonie Ullmann freundlicher: „Wir brauchen Euch, um die Klimakrise aufzuhalten. Ihr seid unser Antrieb.“ Man spürte: Das kam bei den Kreispolitikern deutlich besser an.