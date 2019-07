Frisch im Amt : Neue Kirchenmusikerin in St. Ludgerus

Elisabeth Klingner hat schon seit ihrer frühesten Jugend in vielen Chören mitgesungen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Nachdem nach 34-jähriger Tätigkeit als Kirchenmusiker der Katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus Josef Breuer zum 30. Juni in den Ruhestand gegangen war, ist nun Elisabeth Klingner neue Kirchenmusikerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

„Schon seit meiner frühesten Jugend habe ich in vielen Chören unterschiedlichster musikalischer Ausrichtung mitgesungen und bereits mit 13 Jahren die ersten Gottesdienste zunächst am Klavier, dann mit der Orgel begleitet“, sagt die gebürtige Bad Dürkheimerin. Bis 1983 besuchte sie das Kirchenmusikalische Seminar in Neustadt an der Weinstraße. „Neben der Tätigkeit als Organistin übernahm ich auch die Leitung zahlreicher kirchlicher und weltlicher Chöre und Instrumentalgruppen“, sagt sie.

Nach einer familienbedingten Unterbrechung studierte sie in den Jahren 1995 bis 1997 Musikwissenschaft an der Universität Karlsruhe, wo sie das Grundstudium abschloss. Den Besuch des Bezirkskantorates des katholischen Dekanates Karlsruhe in den Jahren 1999 bis 2002 beendete sie mit der C-Prüfung.

Info Sie lebt jetzt auch in Schermbeck Umzug Mit ihrem Mann, dem Diplom-Ingenieur Klaus-Wolfgang Klingner, ist Elisabeth Klingner inzwischen nach Schermbeck an die Gartenstraße umgezogen.

Zu den musikalischen Tätigkeiten gehörte ihre Arbeit für die Pfarrgemeinden Bruder Klaus und St. Raphael in Karlsruhe, die am 1. Januar 2015 mit weiteren Kirchengemeinden zur Seelsorgeeinheit St. Raphael zusammengefasst wurden. Nach ihrem im Jahre 2014 begonnenen Studium der Musikwissenschaft und Musikinformation an der Hochschule für Musik in Karlsruhe wurde Elisabeth Klingner am 15. März 2017 Kirchenmusikerin in der Katholischen Kirchengemeinde St. Reinhildis in Hörstel am nordwestlichen Ausläufer des Teutoburger Waldes. Im Rahmen einer Messfeier in St. Anna wurde sie als Leitende Kirchenmusikerin am 30. Juni 2019 verabschiedet.

In Schermbeck, das wie Hörstel zum Bistum Münster gehört, übernimmt sie als Kirchenmusikerin neben der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste in St. Ludgerus und im Marienheim die Leitung des Kirchenchores „Cäcilia“ und des Chores „da capo“ ebenso wie die musikalische Betreuung der beiden Kindergärten St. Ludgerus und Kilian und des Schulchores am Katholischen Standort der Gemeinschaftsgrundschule in der Schienebergstege. „Ein Schwerpunkt meiner Arbeit waren Kinder- und Jugendgruppen“, stellt Elisabeth Klingner in der Rückschau fest. Mit dieser Erfahrung möchte sie das musikalische Leben der Gemeinde St. Ludgerus vielfältig gestalten.