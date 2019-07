Schermbecker Ratssitzung : Breite Variante der Brücke über Mühlenbach bevorzugt

Schermbeck Der Schermbecker Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung eine Änderung des Flächennutzungsplans.

Ohne größere Diskussionen verlief am Mittwoch die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause. Das lag vor allem daran, dass es sich überwiegend um Empfehlungsbeschlüsse handelte, also um Entscheidungen, die in den zuständigen Ausschüssen gefällt und dann an den Rat zur abschließenden Entscheidung überwiesen wurden.