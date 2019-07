Geologischer Dienst in Schermbeck : Forscher suchen großen Eis-Stausee

Die Karte zeigt den Ort der geplanten Bohrung in Schermbeck und das erwartete Bodenprofil. Foto: Geologischer Dienst

Schermbeck Der Geologische Dienst bohrt ab der kommenden Woche in Schermbeck-Bricht. Gesucht wird nach Spuren der Saale-Kaltzeit. Rohstoffsuche sei aber nicht das Ziel, sagt die Behörde.

Vor 200.000 bis 300.000 Jahren war der Niederrhein letztmals komplett von Eis bedeckt. Die damalige Zeit nennen die Forscher heute „Saale-Kaltzeit“. Benannt werden die Kaltzeiten nach Flüssen. Nach Spuren dieser Saale-Kaltzeit forscht nun der Geologische Dienst in Schermbeck. Das hat die Behörde mit Sitz in Krefeld am Donnerstag mitgeteilt.

„Wir bohren in Schermbeck immer wieder und an mehreren Stellen“, sagt Andre Lenz, der für die Behörde mit dem Projekt betraut ist. Das Gebiet zwischen Wesel und Dorsten werde seit längerer Zeit geologisch kartiert. „In Bricht erwarten wir aber ein besonderes Bodenprofil.“ Die am 15. Juli anstehende Bohrung sei auch für die Wissenschaftler eine ungewöhnlichere. Sie soll 100 Meter tief in die Erde führen und Erkenntnisse zum Aufbau und zur erdgeschichtlichen Entwicklung des Gesteinsgrundes geben. Ein großer Eis-Stausee wird erwartet. Die Bohrung habe nicht das primäre Ziel der Rohstoffsuche, sagt der Wissenschaftler. Es gehe also nicht darum, nach weiteren Kiesvorkommen am Niederrhein zu suchen.

Info Wofür der Geologische Dienst da ist Die Behörde Der Geologische Dienst ist die geowissenschaftliche Einrichtung des Landes NRW. Die Erkenntnisse stellt die Behörde der Politik und Verwaltung, der Wirtschaft, den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung – digital oder analog durch Geo-Informationssysteme, Karten, Daten und Schriften. Viele Infos sind über unsere Onlinedienste und Datenportale frei zugänglich.

Gebohrt wird auf einer Wiese an der alten Poststraße in Bricht. Vier Wochen lang dauern die Arbeiten, wie Lenz mitteilt. Bei der sogenannten Rammkernbohrung wird meterweise ein zylindrisches Kunststoffrohr (Kernfanghülse) in das Gestein gerammt und wieder herausgezogen. Auf diese Weise werden Bodenproben gewonnen. Diese werden danach beim Geologischen Dienst in Krefeld untersucht.

Nicht nur das Bohrgut selbst sei dabei von Interesse, sagt Andre Lenz. Vor seiner Wiederverfüllung werde das Bohrloch auch mithilfe verschiedener geophysikalischer Messsonden des Geologischen Dienstes NRW erkundet. Diese liefern zahlreiche Daten zu den Gesteinseigenschaften, wie beispielsweise zum Sand- und Tongehalt. Vorhandene Bohrungsdaten im Archiv des Geologischen Dienstes NRW und eine GD-eigene Kleinbohrung belegen, dass die sandig-kiesigen Ablagerungen der Lippe-Niederterrasse hier mit über 25 Metern besonders mächtig sind. Diese Sedimente wurden während der letzten Kaltzeit, zirka 10.000 bis 60.000 Jahre vor heute von der Lippe abgelagert. Diese Kaltzeit, die sogenannte Weichsel-Kaltzeit, sei eine gewesen, die den Niederrhein nicht mehr komplett mit Eis bedeckte, sagt Lenz.

Als Besonderheit folgen an dieser Stelle darunter feinkörnige Sand- oder Tonablagerungen eines eiszeitlichen Sees, der an dieser Stelle vor etwa 200.000 Jahren existiert hat. Unterhalb dieser quartärzeitlichen Schichtenfolge lagern rund 80 Millionen Jahre alte, sandig-mergelige Gesteine eines ehemaligen Meeres, das während der Oberkreide-Zeit die Region von Norden her überflutet hatte.

Die Bohrung gibt Aufschluss über die geologische Entwicklung der Region. Darüber hinaus sind die Eigenschaften der unterschiedlichen Lockergesteine von großer Bedeutung für viele praktische Fragestellungen. Diese reichen vom Schutz und der Nutzung des Grundwassers über die Geothermie bis hin zu möglichen Georisiken.

