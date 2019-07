Im Yachthafen : Beiboot gestohlen – kamen Täter mit Paddel?

Manfred Hell, langjähriger Kapitän der River Lady, ist stolz auf seine Yacht „Nelly“, die im Weseler Yachthafen liegt. Das Beiboot der „Nelly“ ist kürzlich gestohlen worden. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Manfred Hell, langjähriger Kapitän und Eigentümer des Fahrgastschiffes River Lady, beklagt den Verlust eines gut 4500 Euro teuren Beibootes. Unbekannte hatten es kürzlich von seiner Yacht im Weseler Yachthafen entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat Manfred Hell bei der Wasserschutzpolizei in Duisburg angezeigt. Unbekannte haben vor wenigen Tagen das weiße Beiboot seiner Yacht „Nelly“, die im Weseler Yachthafen liegt, gestohlen. Dabei muss es sich laut Hell um Experten gehandelt haben. „Die müssen mit einem Paddel- oder Ruderboot gekommen sein, weil man ein Motorboot gehört hätte. Und mein Beiboot, ein vor allem auch bei Anglern sehr beliebtes Zodiac-Schlauchboot mit Feststoffboden und einem fast noch neuen fünf PS starken Evinrude-Motor, haben sie mit Hilfe von 20 Meter langen Seilen, die von meinem Rettungsring beziehungsweise von meiner Rettungsblinkboje stammen, aus einer Höhe von 2,75 Meter zu Wasser gelassen. Die Aufhängung wurde dabei nicht beschädigt“, sagt Hell, der in Wesel vor allem als langjähriger Kapitän des Fahrgastschiffes River Lady bekannt ist. Der 80-Jährige hofft, dass die Wasserschutzpolizei den beziehungsweise die Täter findet und hat eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zu einem Fahndungserfolg führen. Zeugen sollen sich bei der Wasserschutzpolizei unter Tel. 0203 2800 melden.

Die unbekannten Täter haben das in 2,75 Metern Höhe befestigte Schlauchboot mit Hilfe von Seilen zu Wasser gelassen. Foto: Klaus Nikolei

Manfred Hell ärgert sich ein wenig über sich selbst. Zum einen, weil er, anders als bei „Nelly“, das gut 4500 Euro teure Beiboot nicht versichert hat. „Mir ist noch nie so etwas passiert. Damit konnte man auch nicht rechnen.“ Zum anderen, weil er nicht die regionalen Anbieter von Schiffszubehör über den Diebstahl informiert hat. „Dann wären die Händler sensibilisiert gewesen.“ Ein Händler, so hat Manfred Hell erfahren, habe nämlich unmittelbar nach dem Diebstahl einen Schlauch und einen Tank an einen Kunden verkauft. „Das kann eigentlich nur der Dieb gewesen sein. Denn Schlauch und Tank bewahre ich separat auf.“

Info Eine Fahrt mit der hohen Politik Erinnerungen Zu den schönsten Erlebnissen als Kapitän der River Lady zählt für Manfred Hell das Engagement bei der Jubiläumsfeier Bonn 2000 im Jahr 1989. Der damalige Oberbürgermeister Hans Daniels hatte den Mississippi-Dampfer gechartert. An Bord waren zahlreiche Minister der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit ihren Frauen. Sechs Polizeiboote eskortierten das Schiff.

Das Beiboot hatten sich Manfred Hell und dessen Frau Inge, die seit Jahrzehnten in Wesel-Flüren leben, zugelegt, um sich bei einem möglichen Notfall auf hoher See retten zu können. Denn das Ehepaar Hell ist viele Monate im Jahr mit seiner „Nelly“ unterwegs: In den vergangenen 17 Jahren, seit sie die River Lady 2002 verkauft haben, waren sie unter anderem auf Rhein, der Donau, der Seine, im Mittelmeer sowie in der Nord- und Ostsee unterwegs und haben dabei mehr als 40.000 Kilometer zurückgelegt. „Also einmal rund um den Globus“, sagt Manfred Hell.

Der rüstige Senior stammt aus einer Griether Schifferfamilie. Nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker geht er mit 14 an Bord des Versorgungsschiffes seines Vaters, der mit dem „schwimmenden Supermarkt“ die Schiffer auf dem Rhein versorgt. Als Anfang der 1960er Jahre die Schubschiffe kommen und das Geschäft immer schlechter läuft, kaufen sich er und sein Bruder Helmut drei Tankschiffe. Da ist Manfred Hell 37. „Ich musste als Schiffsjunge anfangen. Unser angestellter Kapitän war 29.“ Der ehrgeizige Unternehmer paukt neben der Arbeit kräftig für das Kapitänspatent und steht gut zwei Jahre später selbst am Ruder des 85-Meter-Tankers. Für das Versorgungsschiff war ein solches Patent nicht nötig.

Wenige Jahre später erwirbt Helmut Hell das Fahrgastschiff „Stadt Emmerich“ – und Manfred und Inge Hell übernehmen die Gastronomie. Die drei Tanker werden von Angestellten gesteuert.

Seinen Traum vom eigenen Fahrgastschiff erfüllt sich Manfred Hell 1988. Zufällig hat er erfahren, dass der Besitzer der River Lady, die damals in Bonn beheimatet ist, den Mississippi-Dampfer verkaufen will. „Obwohl es noch andere Interessenten gab, habe ich nach einer halben Stunde den Zuschlag bekommen.“ Am 29. März 1989, also vor etwas mehr als 30 Jahren, startet die River Lady in ihre erste Saison am Niederrhein.