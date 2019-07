Altschermbecker Kilianer : Prozessionsspinner: Firma entfernt Nester

Altschermbeck Das Vogelschießen kann stattfinden: Am Montag, 15. Juli, treffen sich die Schützen zum Abmarsch zur Vogelrute bei Große-Ruiken an der Erler Straße.

Das Schießen beim Kilian-Schützenfest in Altschermbeck kann wie geplant stattfinden. Der Befall mit Eichenprozessionsspinnern im Eichenwäldchen, in dem sich die Vogelstange befindet, hatte das Schießen gefährdet. Nun aber teilt die Gemeinde Schermbeck mit, dass die Schädlinge durch eine Fachfirma rechtzeitig entfernt worden seien. Es gebe keine Nester der Tiere mehr. Das Fest der Altschermbecker Kilianer beginnt am Samstag. Am Montag, 15. Juli, treffen sich die Schützen um 9.30 Uhr im Zelt zum Frühstück und anschließendem Abmarsch zur Vogelrute bei Große-Ruiken an der Erler Straße. Das Vogelschießen beginnt um 10.30 Uhr.