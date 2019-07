Spannender Wettkampf : Mehrhoog hat ein neues Kinderkönigspaar

Mehrhoog Beim BSV Mehrhoog wurde erstmals seit vielen Jahren wieder ein Kinderkönig ausgeschossen. Robin Bolk und Selina Pooth sicherten sich die ersten Plätze.

Nachdem am Freitag der neue Schützenkönig Peter Unteregge mit seiner Königin Irmgard Schwenk den Königsreigen beim Schützenfest des BSV eröffnet hatte, wurden am Sonntag der Jungschützen-und der Vizekönig ermittelt. Erstmals seit vielen Jahren wurde in diesem Jahr auch wieder ein Kinderkönig ausgeschossen.