Sonntag in Havelich : E-Bike-Fahrerin (79) bei Unfall verletzt

Mit einem Rettungswagen wurde die verletzte E-Bike-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Havelich Bei einem Verkehrsunfall in Havelich ist am Sonntagnachmittag eine 79-jährige Pedelecfahrerin aus Hamminkeln mit einem Pkw zusammenstoßen und verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 79-Jährige den Buschmannsweg in Richtung Havelicher Weg. In Höhe der Kreuzung Buschmannsweg / Havelicher Weg beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem 19-jährigen Hamminkelner Autofahrer zusammen. Die Seniorin prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich.

(RP )