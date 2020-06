Düsseldorf-Unterrath : Seniorin nach Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Düsseldorf Eine 83-jährige Fußgängerin ist am Wochenende bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in Düsseldorf-Unterrath schwer verletzt worden. Wegen des nach wie vor unklaren Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Samstag gegen 15.20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Rennradfahrer die Fahrbahn der Straße An der Piwipp in Richtung Kalkumer Straße.