Überraschung für Bewohner : Altschermbecker Schützen spenden fürs Haus Kilian

Schermbeck Als die Altschermbecker Kilianer bei ihrem kleinen Festumzug am Kilians-Sonntag von den Bewohnern und Mitarbeitern von „Haus Kilian“ mit Getränken und Knabbereien verwöhnt wurden, gab es für die Gastgeber eine faustdicke Überraschung.

Königin Ulla Bienbeck und die beiden Ehrendamen Petra Becker und Petra Besten überreichten 805 Euro. Dieser Betrag kam an den beiden Samstagen vor Kilian zusammen, als die Kilianer auf ihrem Festplatz an der Freudenbergstraße ihre Schützeneintragung durchführten. An einem Stand verkauften die Königin und die beiden Ehrendamen ein Schützen-Fähnchen zum Preis von einem Euro. Der Verkaufserlös und zusätzliche Spenden ergaben den Gesamtbetrag von 805 Euro. Mit lautstarken Jubelrufen bedankten sich die Beschenkten bei den adligen Spenderinnen.