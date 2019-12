Dormagen : Autofahrerin verletzt Seniorin und flüchtet

Dormagen Eine Dormagener Seniorin erstattete Anzeige wegen einer Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilte, war die Dame am Mittwochnachmittag, 4. Dezember, gegen 15.30 Uhr auf dem Gelände des Krankenhauses an der Dr.-Geldmacher-Straße.

Aufgrund einer Gehbehinderung sprach sie die Fahrerin eines silber-grauen VW Golfs an, und bat sie sie ein Stück im Wagen mitzunehmen. Die Unbekannte kam diesem Wunsch nach. In dem Moment, als die über 70-Jährige auf dem Beifahrersitz Platz nehmen wollte, rollte der Golf los. Die Seniorin verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Auto. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die durch den Sturz Verletzte zu kümmern. Das Kommissariat Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der unbekannten Fahrerin. Sie ist etwa 1,65 Meter großen und hat kinnlange, rot-braunen Haare. Hinweise an die Rufnummer 02131 3000.