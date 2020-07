Kolumne „Himmel & Erde“ : Wo Carolin Kebekus Recht hat

Stefan Sühling Foto: Fritz Schubert

Wesel In ihrer Show hat die Comedienne Carolin Kebekus ein provokatives Video gezeigt, mit dem auch die Kirchenstrukturen hinterfragt werden. Der Weseler Pfarrer Stefan Sühling widmet sich diesem Video in seiner neuen Kolumne.

Ich bin kein „Fernseher“ und habe deswegen die letzte Sendung von Carolin Kebekus nicht gesehen. Nachdem ich mehrfach auf den Beitrag in der Show zur „Frauenfrage“ in der katholischen Kirche angesprochen wurde, bin ich dann im Internet zunächst beim Rap-Song „fündig“ geworden.

Die Form – Rapmusik – ist nicht meine. Das Video dazu bietet unterstreichende Bilder zum im Text Gesagten. Um „alles“ zu kennen, sehe ich mir neben dem Song auch den entsprechenden Ausschnitt aus der Show an.

Carolin Kebekus macht eine Comedy-Show. Das kann sie. Da stimmt auch der Text zur Frauenfrage in der katholischen Kirche – sowohl im Show-Beitrag als auch im Rap-Song, die Formulierungen und zugehörigen Bilder passen. Natürlich mit den Zuspitzungen und Provokationen, die das Genre mit sich bringt.

Aber mit Verlaub, das, was Frau Kebekus da inhaltlich sagt, ist nicht wirklich neu. Vor mehr als einem Jahr wurden die Forderungen von Maria 2.0 öffentlich gemacht. Auch in Wesel gab es daraufhin Aktionen, von der Frauengemeinschaft hier verantwortet. An einer Unterschriftenaktion unter anderem samstags auf dem Großen Markt, haben sich viele, auch Männer, beteiligt und sich mit ihrer Unterschrift Thesen zu Eigen gemacht, die von Frau Kebekus nun in ein neues, provokatives sprachliches Gewand gekleidet wurden.

Ja, ich denke, sie haben Recht, Maria 2.0 und auch Carolin Kebekus. Die katholische (Männer)- Kirche muss dringend ihre Haltung zu Frauen verändern. Genauso müssen endlich die Strukturen (vielleicht sind die ja gar nicht so verschieden zu denen, die die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche verhindern), die zur Vertuschung von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen führten, verändert werden.