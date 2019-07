Altschermbecker Kilianer : Bernd Becker ist der neue König

Altschermbeck Er und Ulla Bienbeck sind Altschermbecks neue Regenten. Werner Steinkamps Vogel gab sich um 15.10 Uhr geschlagen.

Was ihm in den letzten beiden Jahren im Wettbewerb mit anderen Königsaspiranten an der Vogelstange der Altschermbecker Kilianer jeweils nur knapp misslungen war, das schaffte Bernd Becker am Montag endlich souverän: Um 15.10 Uhr holte der 57-jährige Kaufmännische Angestellte mit dem 560. Schuss den letzten Rest des Vogels von der Stange.