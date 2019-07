Warnwesten als Geschenk : Sicherer radeln mit dem richtigen Outfit

Markus Walbrodt (vorne r.) überreichte Mathilde Jansen (vorne, l.) und ihrem Mann Antonius (hinten, 2.v.l.) 50 Warnwesten für die Teilnehmer an ihren Fahrradtouren. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Radler des Heimatvereins Gahlen sind mit 50 Warnwesten ausgestattet worden.

Damit die Radler des Heimatvereins Gahlen auch in Zukunft bei ihren regelmäßig stattfindenden Touren sicherer auf den Straßen unterwegs sein können, hat die Gahlener Provinzial-Geschäftsstelle Markus Walbrodt dem Verein zum zweiten Male 50 gelbe Warnwesten überreicht. Markus Walbrodt ist stellvertretender Vorsitzender des Gahlener Heimatvereins und in dieser Funktion besonders dankbar, dass Mathilde Jansen und ihr Mann Antonius monatlich eine Radtour anbieten.

Die Halbtagstouren finden von April bis Oktober jeweils am zweiten Dienstag im Monat statt, einmal jährlich wird außerdem eine Tagestour angeboten. Sie findet jeweils an einem Sonntag statt und der Start erfolgt um 10 Uhr am Mühlenteich. Bei den Halbtagstouren werden bis zu 40 Kilometer zurückgelegt. Die Tagestouren können auch schon mal 60 Kilometer erreichen.