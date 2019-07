Schützenfest in Schermbeck : Dominik Woeste ist König der Kilianer

Dominik Woeste und Lenja Niesen (Mitte) sind das neue Königspaar der Kiliangilde Schermbeck. Sie werden von den Thronpaaren Scotty La Rocca (USA)/Katrin Schulz (l.) und Lars Niesen/Lena Nowotny (r.) unterstützt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Auch Königin Lenja Niesen stammt aus einer waschechten Kilianer-Familie. Am heutigen Montag wird an der Vogelstange im Eichenwäldchen der neue Altschermbecker König ermittelt.

Der amtierende König Christian Hötting musste am Samstag nicht lange warten, bis er beim Königsschießen der Kiliangilde Schermbeck seinem Nachfolger gratulieren konnte. Bereits um 14.45 Uhr holte Dominik Woeste den letzten Rest des Vogels von der Stange.

Nach dem Schützenfrühstück im Vereinslokal „Schermbecker Mitte“ marschierten die Schützen am Vormittag über die Mittelstraße zur Seeterrasse am Mühlenteich, wo nach der Parade König Christian Hötting und Königin Christiane Paus das von den Schießwarten Günter Hater und Markus Redeker geleitete Schießen auf einen Vogel begannen, den der Schermbecker Schreiner Norbert Grewing gebaut hatte.

Info So geht es am heutigen Montag weiter Programm Während am heutigen Montag an der Vogelstange im Eichenwäldchen ohne Eichenprozessionsspinner bei Große-Ruiken ab 10.30 Uhr der neue Altschermbecker König ermittelt wird, klingt das viertägige Schermbecker Fest um 17 Uhr mit der Bestrafung der Festtagsdelikte beim Bataillonsnachmittag im Festzelt am Mühlenteich aus.

Die ersten Teile des bunten Gefieders gab der Vogel schon bald frei. Der Mannheimer Rudi Noky erwischte um 11.57 Uhr mit einem einzigen Schuss gleichzeitig das Zepter und den linken Flügel. „Das hatten wir noch nie in der langen Geschichte der Gilde“, sagte der stellvertretende Schützen-Präsident Bernd Holtmann. Den rechten Flügel erwischte Tom Lensing, die Krone Jonas Russow und den Reichsapfel Peter Francesconi, der zweimalige König der Schüppenkompanie und deren Kaiser in den Jahren 2009 bis 2014.

Fürs Schießen auf den Vogelrumpf verwendeten die Schützen die Königspatrone vom Kaliber 12. Als sich das hölzerne Gefieder des Vogels lockerte, traten nur noch Ralf Neumann, der König des Jahres 2008, Schüppenschütze Guido Nuyken und Dominik Woeste ans Gewehr.

Um 14.45 Uhr machten laute Jubelrufe die Runde, als der 31-jährige Soldat Dominik Woeste mit dem 306. Schuss den letzten Rest des Vogels entfernte. Woeste wurde vor elf Jahren Mitglied der Gilde und wurde sogleich Fahnen-Begleitoffizier. Er stammt aus einer schützenfestfreudigen Familie. Seine Mutter Christiane Paus war zum Zeitpunkt des Königsschusses noch amtierende Königin. Sein Onkel Markus Redeker regierte in der Saison 2012/13 mit Kira Lensing. Sein Patenonkel Günther Beck war 1997 König an der Seite von Cornelia Hülsmann und Präsident der Kilianer in den Jahren 2000 bis 2014. Sein Großvater, der Hauptmann Bernhard Redeker, bestieg im Jahre 1975 mit Margret Winck den Thron.

Am Abend fand auf der Freiterrasse zwischen Schützenzelt auf dem Rathausplatz und Mühlenteich die Krönung statt. Königin wurde Lenja Niesen. Auch die 30-jährige Referentin stammt aus einer Familie mit Thronerfahrungen. Ihre Mutter Doris regierte in der Saison 1972/73 an der Seite des Königs Heinrich Grewing. Ihr Bruder Lars ist Oberleutnant der Gilde. Sie selbst gehört zu den Reitermädels der Gilde. Zum neuen Thron gehören die Thronpaare Lars Niesen/Lena Nowotny und Scotty La Rocca (USA)/Katrin Schulz.

Unter Begleitung des Tambourkorps Schermbeck und der Städtischen Kapelle Ahaus zog der Schützenthron ins Festzelt ein. Mitglieder des Schützenvereins Bricht, des Schützenvereins Damm und der Uefte-Overbecker Trachtenschützen standen Spalier und verbrachten anschließend im Festzelt vergnügliche Stunden mit den neuen Regenten.