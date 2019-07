Ferienspaß in Brünen : Freiluftkino für die ganze Familie auf dem Schulhof

Gut besucht war diese Freiluftkino-Veranstaltung in Dingden vor zwei Jahren. Foto: Stadt Hamminkeln

Brünen In den Sommerferien verwandelt sich der Schulhof der Hermann-Landwehr-Schule in Brünen in ein Freiluftkino. Denn dort zeigt das Team Jugendarbeit der Stadt Hamminkeln am Montag, 26. August, um 21 Uhr auf dem Bolzplatz einen lustigen Kinofilm.

Der Titel darf aus rechtlichen Gründen zwar nicht verraten werden, aber so viel zum Inhalt: Er handelt von zwei Freunden, die zusammen in einer Band spielen. Mit der Zusage, beim nationalen Musikwettbewerb auftreten zu können, geht für beide ein Traum in Erfüllung. Mit einem Cello spielenden Mädchen wird die Band erweitert. Wer das jetzt langweilig findet, irrt, denn das Mädchen hat Rock ’n’ Roll im Blut. Es beginnt ein abenteuerlicher Roadtrip mit vielen Hindernissen zum Musikfestival, das sie gerade noch rechtzeitig erreichen.

Die Veranstaltung gehört zum Ferienspaß. Bei schlechtem Wetter findet die Kinovorführung in der Turnhalle der Grundschule statt. Für das richtige Kinofeeling sorgen die Mitarbeiter vom Team Jugendarbeit – ein Zusammenschluss des Jugendhauses „Bruno“ in Brünen, des Jugendzentrums „Juze“ in Hamminkeln, des Jugendtreffs „Next Generation“ in Dingden und der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Hamminkeln – mit Getränken und Popcorn. Eingeladen sind Kinder ab sechs Jahren mit ihrer ganzen Familie. Wenn Papa und Mama keine Zeit haben, können auch Oma und Opa mitkommen.

Kinder, die alleine kommen, müssen mindestens acht Jahre alt sein. Sie werden während der Veranstaltung von Mitarbeitern betreut, müssen aber von einem Erwachsenen gebracht und auch wieder abgeholt werden. Für alle Besucher halten die Organisatoren Bänke bereit. Wer es sich gemütlicher machen möchte, kann auch gern einen Campingstuhl, eine Decke oder Luftmatratze mitbringen.

Karten zu drei Euro gibt es an der Abendkasse. Eine Kartenreservierung ist zu empfehlen. Diese ist möglich unter der E-Mail-Adresse thomas.tangelder@hamminkeln.de. Einlass ist ab 20 Uhr.

(RP)