Toter in Hamminkelner Gewerbegebiet : Brand im Saunaclub: Mordkommission ermittelt

Toter in Hamminkelner Gewerbegebiet

Aus dem Nebengebäude des Hamminkelner Saunaclubs „Gallardo“ wurde ein lebloser 64-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag geborgen. Er starb wenig später. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Noch immer ist nicht klar, woran der 64-jährige Mann, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Brand im Hamminkelner Saunaclub „Gallardo“ von Rettungskräften leblos aus dem Gebäudetrakt geborgen wurde, gestorben ist.

Mittlerweile kümmert sich nicht mehr die Kreispolizeibehörde in Wesel um den Fall, sondern eine Mordkommission in Duisburg. Um die drei Männer, die bei den Löscharbeiten einem Feuerwehrmann einen Schlauch aus der Hand geschlagen haben sollen, kümmert sich hingegen die Weseler Polizei. Am Nachmittag soll es weitere Informationen zu dem Fall geben, heißt es.