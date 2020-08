Edith-Stein-Realschule Wegberg : Für den guten Zweck genäht

Interview Wegberg Claudia Hecker und Angelika Schuler machten es möglich, Schüler zu unterstützen, und schafften Laptops an. Sie nähten Alltagsmasken, die sie gegen eine Spende abgaben. 900 Euro kamen dabei zusammen.

Claudia Hecker Ich habe Bekleidungstechnik in Mönchengladbach studiert. Im Keller hatte ich noch Stoffreste liegen, die ich verarbeiten wollte, nachdem ich gemerkt hatte, dass viele Menschen keine Masken hatten, weil sie nicht nähen können und es auch erstmal nichts zu kaufen gab. Zuerst habe ich damit Freunde und Nachbarn versorgt.

Angelika Schuler Ich nähe sehr gerne. Mit meinem Mann betreibe ich eine Versicherungsagentur in Wegberg. Wir kannten uns vorher gar nicht. Über den Verein „St. Martin hilft“, der es sich auch zur Aufgabe gemacht hat, zu vernetzen, haben wir uns kennengelernt.

Claudia Hecker Ja, die wurden uns buchstäblich aus den Händen gerissen. In der Buchhandlung Kirch und bei Monas Spielwaren wurden die Masken zum Preis von fünf Euro abgegeben. Herr Kirch meinte zuerst, dass er so viele wohl nicht brauche. Nach zwei Tagen waren alle weg. Im Spielwarengeschäft war es ähnlich. In die Spendenbüchse passte schon nach wenigen Tagen nichts mehr rein.