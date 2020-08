Nachbarschaftshilfe beim Sportabzeichentag : Sportliche Prüfungen trotz Corona

100-Meter-Lauf für das Sportabzeichen: In Wegberg im Hans-Gisbertz-Stadion findet am Samstag der Sportabzeichentag statt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz/Wegberg Nicht in Erkelenz, dafür in Wegberg findet am Samstag, 29. August, 14 bis 18 Uhr, der Sportabzeichentag statt. Der Stadtsportverband Wegberg hat alle Auflagen erfüllt und nimmt die Prüfungen ab.

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus und Kurt Lehmkuhl

Das Jubiläum, das der Turnverein Erkelenz 1860 am Samstag, 29. August, feiern wollte, fällt corona-bedingt aus. An diesem Tag wollte der ETV im 160. Jahr seines Bestehens zum zehnten Mal das Sportabzeichenfest veranstalten. „Wegen der vielen Schutzbedingungen verzichten wir darauf“, bedauert Geschäftsführerin Petra Zittrich. Der Aufwand sei nicht zu stemmen gewesen. Zwar habe es auch in den letzten Wochen schon Trainingsabende für die sportbegeisterten Bürger gegeben und konnten auch bestimmte Übungen im Schwimmbad oder in Hallen absolviert werden, doch sei die für Samstag im Willy-Stein-Stadion vorgesehene Leichtathletik als eines der Kernstücke des Deutschen Sportabzeichens nicht umsetzbar.

Auch konnte es die Prüfung über das 20 Kilometer lange Radfahren in Erkelenz nicht geben, was auch daran liegt, dass die Übungsstrecke in Richtung Immerather Mühle nicht zur Verfügung stand. 2021 will der ETV mit dem Sportabzeichen wieder durchstarten.

Dennoch hat jeder, der die Prüfungen absolvieren will, am Tag des Deutschen Sportabzeichens durchaus die Möglichkeit dazu. „Gerne können die Sportler aus Erkelenz die Prüfungen in anderen Orten ablegen“, meint Zittrich.

Und so kommt der Stadtsportverband Wegberg ins Spiel, der am Samstag von 14 bis 18 Uhr im Hans-Gisbertz-Stadion für die Sportler da ist. „Die Nachfrage war einfach da“, sagen Vorsitzender Manfred Maschke und Geschäftsführerin Beate Rönnebeck übereinstimmend. „Trotz Corona legen wir los. Selbstverständlich haben wir ein Hygienekonzept. Dieses Mal werden wir beispielsweise auf den Verkauf von Kuchen und Getränken verzichten müssen, dennoch gibt es einzelene Wasserflaschen für die Teilnehmer. Gewährleistet sein wird auch der Abstand“, heißt es bei den Wegbergern weiter.

Aus mehreren Gründen hatten sich die Verantwortlichen des Stadtsportverbandes Wegberg für eine Ausrichtung des Sportabzeichentages entschieden, denn: „Viele Sportlerinnen und Sportler, die sich in der Vergangenheit in Gruppen auf die Abnahme vorbereitet haben, haben ganz konkret danach gefragt, was in diesem Jahr möglich. Auch aus Mönchengladbach kamen Anfragen. Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr noch Zuschüsse – unter anderem vom Landessportbund“, erklärt Beate Rönnebeck.