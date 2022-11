Trampolinturnen beim TV Büch Arsbeck : Tobias Backes und Moritz Hartmann springen spitze

Arsbeck Beim Vereinswettkampf des TV Büch Arsbeck verteidigte Tobias Backes seinen Titel als Vereinsmeister auf dem großen Trampolin. Auf dem Doppel-Mini-Trampolin musste er sich Moritz Hartmann geschlagen geben.

Tobias Backes gewinnt zum wiederholten Male den Titel des Vereinsmeisters im Trampolinturnen auf dem großen Trampolin. Nach dreijähriger Pause konnte endlich wieder der Vereinswettkampf im gewohnten Rahmen vor Publikum stattfinden. Von 24 Startern gewann Tobias Backes mit einer M7, die verschiedene Salti in einer Sprungeinheit von zehn Sprüngen beinhaltet, vor Lena Sieben. Sie beeindruckte mit zwei verschiedenen Salti und acht verschiedenen Sprüngen sowie Schrauben (P6). Paula Heldens belegt den dritten Platz (ebenfalls P6).

Moritz Hartmann errang zum ersten Mal den Titel des Vereinsmeisters im Trampolin-Turnen auf dem Doppel-Mini-Trampolin mit einem Doppelsalto und einem Barani – das ist ein Salto vorwärts mit halber Schraube – vor Tobias Backes und Jörn Weuthen. In dieser Disziplin traten zwölf Starter gegeneinander an. Das Doppel-Mini-Trampolin wurde mit großer Unterstützung von Julian Coenen für den TV Büch Arsbeck angeschafft und kam jetzt zum ersten Mal in einem Wettkampf zum Einsatz.