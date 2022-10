Konjunkturumfrage im Kreis Heinsberg : Handwerk blick mit Sorge auf den Winter

Erkelenzer Land Knapp 40 Prozent der Betriebe im Kreis gehen von einem Einbruch der Konjunktur aus. Aufgrund der weiterhin steigenden Materialkosten mussten fast drei Viertel der Unternehmen ihre Verkaufspreise anheben.

Die Konjunkturumfrage der Handwerkskammer (HWK) Aachen für den Herbst fällt ambivalent aus: „Die Handwerksbetriebe schauen grundsätzlich auf ein erfolgreiches Halbjahr zurück. Mit dem Andauern des Ukrainekriegs vergrößerten sich aber fast täglich die Herausforderungen, sodass die Betriebe inzwischen angesichts der Vielzahl von Krisen mit Sorge in die Zukunft blicken.“ Dieses Fazit zog Hauptgeschäftsführer Peter Deckers bei der Vorstellung der Ergebnisse. Erschwerend komme hinzu, dass die Unternehmen aufgrund der weiterhin vorherrschenden Liefer- und Materialengpässe zunehmend Aufträge stornieren oder neue Anfragen ablehnen müssten. Als regionale Dachorganisation vertritt die HWK Aachen die Interessen der Handwerksbetriebe mit ihren über 91.000 Angestellten und knapp 6.000 Lehrlingen in der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg.

„Kostenpflichtiger Inhalt Die von der Bundesregierung erwartete Rezession wird auch an den Handwerksbetrieben nicht spurlos vorbeigehen. Das belegen die nun vorliegenden Daten leider eindrücklich“, sagte HWK-Geschäftsführer Deckers. Aufgrund der weiterhin steigenden Materialkosten bei gleichzeitigen Lieferengpässen mussten 72 Prozent der Unternehmen ihre Verkaufspreise anheben. Da auch in den kommenden Monaten weder mit einer Verbesserung bei den Lieferzeiten von Material noch mit einem Sinken der Materialkosten zu rechnen ist, müsse sich die Kundschaft auf weiter steigende Preise einstellen. Trotz aller Krisen der vergangenen drei Jahre steigt die Zahl der Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Aachen im Jahr 2022 um 208 (plus 1,20 Prozent) auf 17.471. Prozentual wuchs das Handwerk einmal mehr im Kreis Heinsberg mit 1,82 Prozent am stärksten.