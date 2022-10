Wunschweihnachtsbaum in Wegberg : „Sankt Martin hilft“ sucht Wunschpaten für Familien

Wegberg Die Initiative „Sankt Martin hilft“ möchte es Familien mit geringem Einkommen ermöglichen, ein schönes Weihnachtsfest zu erleben. Deshalb gibt es die Aktion „Wunschweihnachtsbaum“.

Zum fünften Mal in Folge wird die Initiative „Sankt Martin hilft“ in der Vorweihnachtszeit wieder die Aktion „Wunschweihnachtsbaum“ organisieren. Familien können durch unvorhersehbare Ausgaben in eine finanzielle Notlage geraten. Dies umso mehr, wenn das Einkommen durch Arbeitslosigkeit, Langzeiterkrankung oder geringen Verdienst ohnehin schon eingeschränkt ist. Oft reicht das Geld nicht für Weihnachtswünsche aus. „Mit unserer Aktion möchten wir betroffenen Kindern mit der Erfüllung eines Geschenkwunsches zu Weihnachten eine Freude bereiten“, so die Initiative. Dafür werden nun Wunschpaten gesucht.

Und so funktioniert’s: Die Aktion wird am Sonntag, 13. November, in der Pfarrkirche St. Peter & Paul eröffnet. Die Wünsche der Kinder befinden sich dann auf Anhängern an einem Weihnachtsbaum. Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst zum Volkstrauertag um 11 Uhr und der Festmesse zum Patronatsfest St. Martin um 17 Uhr können die ersten Wunschzettel „gepflückt“ werden. Die Wunschpaten werden gebeten, ihre Kontaktdaten für Rückfragen in eine Liste einzutragen. Die Aktion ist anonym. Deshalb wird auf dem Wunschzettel nur der Vorname und das Alter des Kindes zu sehen sein. Über ein Nummernsystem kann intern die Verbindung zum Kind hergestellt werden. Weitere Wünsche können ab Montag, 14. November, mitgenommen werden, wenn der Wunschweihnachtsbaum dann im Eingangsbereich zum Wegberger Pfarrbüro, Rathausplatz 4, stehen wird.