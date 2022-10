Schutz gegen Masern im Kreis Heinsberg : Knapp 1000 Schüler ungeimpft

Etwa drei bis fünf Prozent der Schulkinder sind nicht immunisiert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkelenzer Land Im März 2020 ist das Masernschutzgesetz in ganz Deutschland in Kraft getreten. Die Nachweispflicht der Masernimpfung ist in diesem Sommer abgelaufen. Wer dagegen verstößt, dem drohen Bußgelder. Die Schulpflicht ist aber wichtiger.