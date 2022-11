Fackelzug und Bescherung in Wegberg : Martinskomitee Harbeck-Berg feiert 100-Jähriges

Harbeck/Berg Das Programm am 5. November besteht aus einem Fackelzug, der Bescherung der Kinder und einer Feier im Forum Wegberg. Darüber hinaus wird ein Diorama aus mehr als 100 Figuren ausgestellt.

Bereits seit 1922 wird Sankt Martin in Harbeck gefeiert. Da gibt es nicht nur den Fackelzug und den geliebten Weckmann mit einer Tüte voller Süßigkeiten, sondern auch ein tolles Programm für die ganze Familie. Das Martinskomitee Harbeck-Berg möchte diese Tradition bewahren und freut sich, das Fest in diesem Jahr wieder in gewohnter Weise ausrichten zu dürfen.

Das Sankt-Martinsfest findet am Samstag, 5. November, statt. Der Fackelzug beginnt um 17 Uhr an der Gaststätte Jackels in Harbeck. Folgender Zugweg ist geplant: Harbecker Straße, Venloer Straße, Im Ländchen, Kringskamp, Venloer Straße, Ryther Weg, Rurweg, Maasweg, Bahnkuhle, Niersweg, Rurweg, Venloer Straße, Burgstraße zum Forum an der Burg Wegberg. In diesem Jahr ist auch der Harbecker Kindergarten Rabennest dabei. An den Umzug schließt sich die Bescherung der Kinder im Forum in Wegberg an. Wie in jedem Jahr gibt es danach die Sankt-Martinsfeier, ein richtiges Familienfest für Groß und Klein, mit Verlosung, „Hexen“ und „Kinderhexen“.