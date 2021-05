In Wegberg : Neue Packstation am Netto-Markt

Neue Packstation am Netto-Markt

In Wegberg

Wegberg Nach wie vor boomt der Paketversand. Dem trägt der Dienstleister jetzt Rechnung, indem er in Wegberg eine weitere Packstation aufgestellt hat.

Der Paketdienst DHL hat an der Fußbachstraße 41 in Wegberg (beim Netto-Markt) eine neue Packstation in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.