Flüchtlingsheime in Wegberg : Schokolade für Asylbewerber

Flüchtlingsheime in Wegberg

Gabi Peterek (l.) und einige Helfer machten Flüchtlingen in Arsbeck und Dalheim mit einer besonderen Aktion eine Freude. Foto: Peterek

Wegberg 70 Tüten mit Leckereien wurden nach Ablauf des Fastenmonats Ramadan übergeben. Auch Obdachlose erhielten etwas von den Süßigkeiten.

Als sie merkte, wie viele Osterhasen aus Schokolade ein trauriges Dasein fristen und nicht verspeist werden, kam Gabi Peterek aus Wegberg eine ungewöhnliche Idee. Die Mitorganisatorin des Wegberger Mühlenmarktes beschloss, die süßen Leckereien einzusammeln und einer neuen Bestimmung zuzuführen. Insgesamt 70 Tüten wurden nach Ablauf des Fastenmonats Ramadan gefüllt und an die Bewohner der städtischen Unterkünfte an der Arsbecker Nordstraße sowie im Philosophenweg in Wegberg-Dalheim verschenkt.