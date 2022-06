Einzelhandel in Jüchen : Netto-Märkte in Hochneukirch und Jüchen sollen erweitert werden

Netto-Märkte in Hochneukirch und Jüchen sollen erweitert werden

Einzelhandel in Jüchen

Der Netto-Markt in Jüchen soll erweitert werden. Foto: Staniek, Dieter

Jüchen/Hochneukirch Gleich zwei Märkte des Discounters Netto im Jüchener Stadtgebiet sollen eine deutlich größere Verkaufsfläche erhalten. Was genau geplant ist.

Wie die Stadtverwaltung jetzt den Planungsausschuss informierte, hat der Eigentümer des Marktes an der Meisingstraße in Jüchen, die GRR Real Estate Management GmbH mit Sitz in Nürnberg, die Absicht bekundet, den Verbrauchermarkt zu erweitern. Statt der – laut Baugenehmigung – bisherigen Verkaufsfläche von 852 Quadratmetern samt Back-Shop soll der Markt künftig 1018 Quadratmeter aufweisen, davon sollen circa 67 Quadratmeter auf die Bäckerei entfallen.